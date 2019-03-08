Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kadınlar, Günlerini Yarışarak Kutladılar

Bitlis'te Kadınlar, Günlerini Yarışarak Kutladılar

46 dakika önce

Bitlis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen bir grup kadın, günlerini çeşitli yarışmalar yaparak kutladı.

Bitlis'te Kadınlar, Günlerini Yarışarak Kutladılar, System.String[]
Bitlis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen bir grup kadın, günlerini çeşitli yarışmalar yaparak kutladı.

Bitlis Belediyesince geçen yıl faaliyete geçirilen Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'nde bir araya gelen kadınlar, acı biber yeme, yoğurt içinde para arama, balon patlatma, sandalye kapma ve ağızlarında yumurta taşıma gibi yarışmalar düzenledi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken renkli görüntüler yaşandı.

Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Koordinatörü Leyla Derse, yaptığı açıklamada, klasik kutlamaların yerine bu tür renkli yarışmalarla kutlama yapmak istediklerini söyledi.

Balon patlatma, yumurta taşıma, acı biber yeme ve sandalye kapma gibi değişik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Derse, şöyle dedi:

"Kadınlar buraya aynı zamanda aktif olan kurslarımıza geliyorlar. Bunların yanı sıra sanat etkinliği kurslarımız, bilgisayar ve diksiyon eğitimi kurslarımız da mevcuttur. Burayı tamamen kadınların hizmetine sunduk. Kadınlarımızın gününü kutluyorum."

El sanatları kursu öğreticisi Zübeyde Karakeçe de alışılmışlığın dışına çıkarak eğlenceli yarışmalar düzenlediklerini belirterek, "Biraz eğlendik kendi aramızda yarışmalar düzenledik. Kazanan arkadaşlarımıza yönelik ödül törenleri düzenleyip küçük hediyeler verdik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Bitlis, Güncel
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