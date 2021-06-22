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Bitlis'te kadınların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar döneminde aldıkları çevrim içi eğitimle yaptıkları hediyelik ürünler, engelli çocukların yüzünü güldürdü.

Kentte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile belediye tarafından verilen çeşitli kurslara katılan kadınlar, dönem boyunca yaptıkları ürünleri düzenledikleri sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

Kurslarda yapılan örme oyuncak ve kıyafet gibi ürünleri "Destekler kadınlara, hediyeler çocuklara" projesi kapsamında satın alan kentteki iş insanları, Asarı Sanat Koruma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla engelli çocuklara hediye etti.

Dernek üyeleri de ürünleri kentteki rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklara ulaştırdı.

Dernek Başkanı Şazime Hancı, gazetecilere, Bitlisli iş insanlarıyla görüşerek kadınların kurslarda öğrendikleriyle yaptığı ürünlerini almalarını sağladıklarını söyledi.

Bu sayede hem kadınların hem de engelli çocukların mutlu olduğunu belirten Hancı, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla Bitlis ve ilçelerinde kadınların yaptığı ürünler, düzenlenen sergilerde alıcı bulamayınca dernek olarak devreye girdik. Üreten kadınlarımıza destek olmak istedik. Bu sayede kadınlarımızın mutluluklarına şahit olduk. Projenin amacı alınan bu ürünleri bölgemizdeki hasta ve engelli çocuklara ulaştırmaktı. Bugün de geldiğimiz rehabilitasyon merkezinde çocuklarımıza hediye ettik."