Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kadir Gecesi coşkusu
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Bitlis'te Kadir Gecesi coşkusu

16 dakika önce

11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle Bitlis'te vatandaşlar camilere akın etti.

Bitlis'te Kadir Gecesi coşkusu, System.String[]
11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle Bitlis'te vatandaşlar camilere akın etti.

Bitlis'te camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek, Kadir Gecesini idrak etti. Bitlis İl Müftülüğü tarafından Merkez Ulu Cami'nde düzenlenen Kadir Gecesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teravih Namazının ardından başlayan programda ilahiler okunup, dualar edildi. Düzenlenen programa Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:18 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Bitlis, Güncel
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