Bitlis'te Kadir Gecesi coşkusu
16 dakika önce
11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle Bitlis'te vatandaşlar camilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:18 Kaynak: İHA
11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi
nedeniyle Bitlis
'te vatandaşlar camilere akın etti.
Bitlis'te camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek, Kadir Gecesini idrak etti. Bitlis İl Müftülüğü tarafından Merkez
Ulu Cami'nde düzenlenen Kadir Gecesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teravih Namazının ardından başlayan programda ilahiler okunup, dualar edildi. Düzenlenen programa Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani
ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS
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