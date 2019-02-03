Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kafenin Teras Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı (5)

Bitlis'te Kafenin Teras Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı (5)

1 saat önce

BİTLİS'te bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Bitlis'te Kafenin Teras Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı (5), System.String[]
BİTLİS'te bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:31 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı

Barış Manço'ya Mezarının Başında Sevgi Seli! Hayranları Akın Akın Geldi Avcılar'da Şüpheli Ölüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kafenin Teras Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]