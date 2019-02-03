Bitlis'te Kafenin Teras Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı (5)
1 saat önce
BİTLİS'te bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
BİTLİS'te bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:31 Kaynak: DHA
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