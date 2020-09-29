Bitlis'te kahvede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza - Son Dakika

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Güroymak ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvede bazı kişilerin oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.