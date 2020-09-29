Bitlis'te kahvede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza - Son Dakika

Bitlis'te kahvede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Bitlis'te kahvede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza, System.String[]

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Güroymak ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvede bazı kişilerin oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kahvede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza - Son Dakika

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