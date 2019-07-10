Son Dakika Haberleri: Bitlis'te kaldırım işgali önlenecek
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te kaldırım işgali önlenecek

7 dakika önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı merkezinde kaldırımları işgal eden çay ocağı sahipleriyle bir araya geldi.

Bitlis'te kaldırım işgali önlenecek, System.String[]
Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı merkezinde kaldırımları işgal eden çay ocağı sahipleriyle bir araya geldi.
Makamında ağırladığı iş yeri sahipleriyle görüşen Tanğlay, vatandaşların çarşıda rahat yürümesini amaçladıklarını söyledi.
Kentteki esnafın iş gücünü yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Tanğlay, "Ancak çarşıya inen vatandaşlar eğer kaldırımlarda rahat yürüyemiyorsa bunda bir sıkıntı var. Vatandaşın çarşıya inmesi için çalışma yürütüyoruz. Özellikle çay ocakları önünde oturan vatandaşlardan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Buna çözüm bulmamız lazım." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! 6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Nevşehir'de su baskını sonrasında yer altı şehri ortaya çıktı Metrobüsten inen kızı, arkasından sinsice yaklaşıp taciz eden adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:17:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te kaldırım işgali önlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]