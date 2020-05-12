Bitlis'te kaldırım yapma çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediyesi ekipleri, Hüsrevpaşa Mahallesinde kaldırım yapma çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin birçok noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir yandan asfalt sezonunu açan diğer yandan da kaldırım ve refüj çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimiz, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde kaldırım yapma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır."