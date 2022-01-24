Bitlis'te kamuda çalışan engelli ve hamilelere idari izin - Son Dakika

BİTLİS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin bugün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin bugün için idari izinli sayılacağını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.