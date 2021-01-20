Bitlis'te kamyonet şarampole devrildi 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahmut Altaş idaresindeki 04 P 3272 plakalı kamyonet, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Aydınlar beldesi mevkisinde buzlanmanın da etkisiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Aracın ters döndüğü kazada sürücünün yanı sıra Sedat ve Vedat Albayrak yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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