Bitlis'te kan ve kök hücre bağış kampanyası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 50 gönüllü kan ve kök hücre bağışı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, yaptığı açıklamada kök hücre bağışın birçok insana umut olduğunu söyledi.

Kök hücre bağışının öneminden bahseden Demiray, şöyle dedi:

"Kök hücre bağışını 18-50 yaş bireyler özellikle Hepatit-B, C ve sifilis hastalıkları olmayan bireyler verebiliyor. Kök hücreyi ikiz kardeşler veya kardeşler verebildiği gibi farklı bireyler de verebilir. Bunun için doku uyumu testi yapılmakta. Bu anlamda Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Kızılay ile kampanya düzenledi. Başhekim ve değerli yöneticilerimizle kan vereceğiz. Bunun için halkımızın da duyarlı olmasını istiyoruz."

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Personeli Mustafa Ünver de akraba dışı kök hücre bağışçı havuzu oluşturduklarını belirtti.

Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi'nde kök hücre eğitimleri ve bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Ünver, "Şu ana kadar 50'ye yakın kök hücre bağışı adayımız oldu. İnsanlar bilgilendirildikçe daha fazla talep göstermektedir." dedi.