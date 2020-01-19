Bitlis'te kanaat önderi abdulkerim çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kanaat önderi abdulkerim çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2 - Son Dakika

Bitlis'te kanaat önderi abdulkerim çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2

6 saat önce

Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2.

Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2

Bitlis'te kanaat önderi abdulkerim çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:27 Kaynak: DHA
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