Bitlis'te kanaat önderi abdulkerim çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2 - Son Dakika

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Bitlis'te kanaat önderi abdulkerim çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2
6 saat önce
Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:27 Kaynak: DHA
Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi-2
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