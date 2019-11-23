Son Dakika Haberleri: Bitlis'te kapalı durak sayısı artırıldı
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Bitlis'te kapalı durak sayısı artırıldı

6 saat önce

Bitlis Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu kentte kapalı durak sayısı 30'a çıkarıldı.

Bitlis'te kapalı durak sayısı artırıldı, System.String[]

Bitlis Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu kentte kapalı durak sayısı 30'a çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği kentte vatandaşların toplu taşıma aracı beklerken sorun yaşamaması için yapılan kapalı durak sayısı artırıldı.

Vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının taleplerini değerlendiren belediye yönetimi, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlara yeni kapalı duraklar yerleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu 10 durağın yerleştirilmesiyle kentte kapalı durak sayısı 30'a çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kış şartlarında açık havada beklemenin ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Tanğlay, "Memleketimizde kış çok soğuk ve yağışlı geçiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın soğuk havada dışarıda araç beklemeleri bizim için ciddi bir sorun. Kapalı durak sayımızı artırarak bu sorunun olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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