Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor

6 saat önce

Van ve Bitlis'te, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinden 57'sine ulaşım sağlandı.

Van ve Bitlis'te, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinden 57'sine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde önceki gün kapanan 50 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda hazır bekletildiği ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü de bölge genelindeki tüm yolların açık olduğunu, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığını bildirdi.

Bitlis

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekiplerince, önceki gün ulaşıma kapanan 47 köy yolunun 7'si ulaşıma açıldı, 40 köy için çalışmalar sürdürülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van'ın güneyiyle Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Bitlis'te 4, Muş'ta 3, Hakkari'de eksi 2 derece olacağı öngörülüyor.

Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Bahçesaray, Başkale, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:53 Kaynak: AA
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