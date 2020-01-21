Bitlis'te kapanan yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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Bitlis'te kapanan yollar ulaşıma açılıyor

6 saat önce

Bitlis'te kapanan yollar ulaşıma açılıyorBİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor.

Bitlis'te kapanan yollar ulaşıma açılıyor

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor.

Bitlis ve ilçelerinde geçen hafta etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 166 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 132 köy yolu ulaşıma açılırken, 34 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, bu yolların ulaşıma bugün açılacağını söyledi.

Bitlis Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ocak ayı başından beri kar çalışması yaptıklarını belirterek, "Yoğun kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında araç sahiplerinden destek bekliyoruz. Araçlarını yol kenarına park etmemelerini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına bırakılan bir araç tüm çalışmalarımızı sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla bu konuda halkımızın destek olmasını istiyoruz" dedi.

Bitlis'te kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Bitlis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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