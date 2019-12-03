Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü

Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar

BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Tatvan Karayolunda etkili olan sis dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Bazı besiciler ise kar üstüne serdikleri yemle hayvanlarını besliyor.