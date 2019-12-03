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Bitlis'te kar

7 saat önce

Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü

Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar

BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Tatvan Karayolunda etkili olan sis dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Bazı besiciler ise kar üstüne serdikleri yemle hayvanlarını besliyor.

Bitlis'te kar

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:27 Kaynak: AA
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