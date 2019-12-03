Bitlis'te kar
7 saat önce
Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:27 Kaynak: AA
Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü
Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar
BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Tatvan Karayolunda etkili olan sis dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Bazı besiciler ise kar üstüne serdikleri yemle hayvanlarını besliyor.
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