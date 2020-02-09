Bitlis'te kar 2 metreyi aştı; araçlar ve evler kara gömüldü (2) - Son Dakika

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Bitlis'te kar 2 metreyi aştı; araçlar ve evler kara gömüldü (2)
17 dakika önce
EĞİTEME KAR ENGELİBitlis kent merkezi ve bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın için ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:49 Kaynak: DHA
EĞİTEME KAR ENGELİ
Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 10 Şubat pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir günlüğüne idari izinli sayılacaktır" denildi.
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