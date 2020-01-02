Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattıBitlis'te, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bitlis'te, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için 90 personel ve 70 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te, bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine ait ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Valiliği, kapanan 50 köy yolunun İl Özel İdaresine ait 9 ayrı şantiyedeki 90 personel ve 70 iş makinesi ile açılmaya çalışıldığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının hafta sonuna kadar yine aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 6-8 dereceye kadar düşeceğini kaydeden yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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