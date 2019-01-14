Bitlis'te Kar Esareti
2 saat önce
Bitlis'te kar esareti 173 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, eğitime bir gün ara verildiBİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim bir gün süre ile ara verildi.
Bitlis'te kar esareti
173 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, eğitime bir gün ara verildi
BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim bir gün süre ile ara verildi.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, eğitime ise bugün için ara verildi. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 173 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:00 Kaynak: İHA
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