Bitlis'te kar esareti devam ediyor- İl genelinde 106 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te kar esareti devam ediyor

İl genelinde 106 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 106 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ve oyun parkları adeta kardan kayboldu.

Kar yağışının durmasının ardından Bitlis Belediyesi, il özel idaresi ve karayolları ekipleri karla mücadelelerine hız verdi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yolları için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada; çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Tek katlı evlerin ve oyun parkların kardan kaybolduğu kentte, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.