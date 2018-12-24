Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kar Etkisini Sürdürüyor

Bitlis'te Kar Etkisini Sürdürüyor

49 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Bitlis'te Kar Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Güroymak ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Güne karla uyanan esnaf, iş yerlerinin kapısını temizlerken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde karla mücadele çalışması yaptı.

İlçe esnafından Bilgihan Kanık, ilçeye yılın ilk karının yağdığını belirterek, "Geçen yıllarda ilçemize çok fazla kar yağıyordu. 2 metreye kadar yükseliyordu. Dün iş yerimizin kapısında güneşli havada çay içerken bu gün karlı havayla karşı karşıyayız. Kar yağması toprakların bereketlenmesi açısından önemlidir." dedi.

Tatvan ilçesinde de dün gece saatlerinde başlayan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 15 santimetreye ulaştığı ilçede, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler yarım gün idari izinli sayıldı.

Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü trafikte sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Çocuklar ise oyun oynayarak karın keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:00 Kaynak: AA

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