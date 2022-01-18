BİTLİS'TE 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika

BİTLİS'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festival kapsamında yapılan kayak yarışlarında yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından bu yıl 2'ncisini düzenlenen 'Kar Festivali', Merkez Çiftkaya Kayak Tesisleri'nde yapıldı. Festivale Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, BETAV üyeleri, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve bölge halkı katıldı. Festival kapsamında kayak yarışları yapıldı. Kuzey disiplini yarışlarında kayakçılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, 35 yıllık bir kuruluş olan BETAV'ın ilk kuruluş amacının eğitim üzerine olduğunu, daha sonraki yıllarda da spora yöneldiğini söyledi. Dalkıran, "Bundan 3 yıl evvel BETAV Kar Şenliği adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. Burada milli atletler var, hem de kayakçılarımız var. Kadınlar yıldızlar, gençler ve erkekler kategorilerinde çeşitli yarışlar düzenlendi. Güzel bir etkinlik düzenledik. Her zaman olduğu gibi Eren ailesinin katkıları oldu. Yarışmacılarımızı da altınla ödüllendirdik. İnşallah devamını getireceğiz" dedi.

'GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİNİ DİLİYORUM'

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise, "Bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesini diliyorum. Biz de federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Halkımızın da bu tür etkinliklere ihtiyacı var. 40 yıl boyunca bu dağda kayak yaptım, yarışlara katıldım. Bugün de bunu seyrederken, çok keyif aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.