Bitlis'te kar kalınığı 2,5 metreyi buldu, evler kara gömüldü - Son Dakika
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Bitlis'te kar kalınığı 2,5 metreyi buldu, evler kara gömüldü

6 saat önce

BİTLİS'te bir haftadır devam eden kar yağışı kent merkezinde 2,5 metreye ulaşırken, mahalle ve sokaklarda kar tünelleri oluştu.

Bitlis'te kar kalınığı 2,5 metreyi buldu, evler kara gömüldü, System.String[]

BİTLİS'te bir haftadır devam eden kar yağışı kent merkezinde 2,5 metreye ulaşırken, mahalle ve sokaklarda kar tünelleri oluştu. Tek katlı evler kardan kaybolurken, 145 köy yoluna da ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te geçen hafta Cuma günü başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 2,5 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 4 metreyi buldu. Bir hafta sonra güneşin etkisini gösterdiği kentte sokaklarda iş makinelerinin yığdığı karlar sonrası kar tünelleri oluştu. Güneşle birlikte vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uğraşırken, belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta sonu aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirten yetkililer, aşırı buzlanmalara karşı vatandaşları uyardı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 145 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise, mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar yağışının durmasının ardından temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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