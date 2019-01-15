Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Bitlis'te Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

1 saat önce

BİTLİS'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı, System.String[]
BİTLİS'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.?

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yüksek kesimlerde ise 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede karla mücadele ekiplerinin 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışını aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini, cuma ve cumartesi günü ise bölgeyi terk edeceğini belirtti. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

Bitlis, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:39:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]