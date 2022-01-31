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BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI - Son Dakika

BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI

31.01.2022 14:30

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kent merkezinde 160 santimetre, yüksek kesimlerde ise 3 metre oldu. Ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının 1 haftadır aralıklarla devam ettiği Bitlis merkezde kar kalınlığı, 160 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi aştı. Araçlar, kara gömülürken, 41 köy yolu da ulaşıma kapandı. Soğuk havanın etkisiyle bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının 445 santimetre ölçüldüğünü açıkladı, kar yağışının da devam edileceği belirtil

BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 160 SANTİM OLDU; 41 KÖY YOLU KAPALI - Son Dakika
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