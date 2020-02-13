Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu; 257 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu; 257 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu; 257 köy yolu ulaşıma kapalıBİTLİS'te etkili olan yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı, 2,5 metreye ulaşırken, 257 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu; 257 köy yolu ulaşıma kapalı

BİTLİS'te etkili olan yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı, 2,5 metreye ulaşırken, 257 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 1 haftadır etkili olan ve hala devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tek katlı evlerin, otobüs duraklarının, trafik işaret levhalarının ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kent merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı, 4 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada; köy yollarının ulaşıma açıldığı; ancak kısa sürede yeniden kapandığı belirtilirken, çalışmaların 9 şantiyedeki 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kar yağışı ile belediye ekipleri de yoğun çalışma yürütmeye başladı. Yetkililer, İl Özel İdaresi ekipleri ile Karayolları ekiplerinin yol ağlarında ara vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis Valiliği'nce de kar yağışı nedeniyle okulların pazartesi gününe kadar tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayıldığı belirtildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kentte pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu; 257 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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