Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 1 metre 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde 1 metre 70 santimetreyi bulan kar, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 580 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde araçlar ve tek katlı evler kara gömülürken, ağaçlar da beyaz örtü ile kaplandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, 287 köy ile bu köylere bağlı 293 mezranın yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı, 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesi ile aciliyet sırasına göre yol açma çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla pazartesi gününe kadar devam edeceğini, yağışlı havalarda acil olmadığı sürece dışarı çıkılmamasını uyarısı yaptı.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise çığ uyarısı yapıldı. Eğimi fazla olan bölgelerde vatandaşlardan dikkatli olunmasının istendiği açıklamada, ağır tonajlı araç sürücülerine, zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.