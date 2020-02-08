Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)

6 saat önce

MUTKİ, HİZAN VE BAHÇESARAY YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDIBitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2), System.String[]

MUTKİ, HİZAN VE BAHÇESARAY YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis- Mutki, Bitlis- Hizan ve Hizan- Bahçesaray yolları çığ tehlikesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların olmaması için mesai kavramı gözetmeksizin ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bitlis-Mutki karayolunun Karçınbaşı mevkisinde oluşabilecek çığ riski nedeniyle yol fırtına ve tipi sonrası kontrol edilerek açılmak üzere geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca, Bitlis- Hizan ve Hizan- Bahçesaray yolları da çığ riski nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı" denildi.


Bahçesaray, Bitlis, Mutki, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:22 Kaynak: DHA
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