BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

14.03.2022 14:01

BİTLİS'te kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, il genelinde 302 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

BİTLİS'te kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, il genelinde 302 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ev ve araçların beyaz örtüyle kaybolduğu kentte ulaşım için kardan tüneller oluşturuldu.

Kent merkezinde 1 haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 302 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden açılması için 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Ev ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte ulaşım için kardan tüneller oluşturuldu.

Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının 8,5 metreye ulaştığını, yerdeki kar kalınlığının ise 2 metreyi aştığını açıkladı. Kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, çığ uyarısı yaptı. Karayolları ekipleri, ana yollarda çalışma yaparken, belediyeye bağlı iş makineleriyle de mahalle aralarında çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

YORUMLAR
500
Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı Karadeniz'de 9 ilde 1236 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı Karadeniz'de 9 ilde 1236 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:38:39. #1.13#
SON DAKİKA: BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI; EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement