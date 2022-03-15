Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı - Son Dakika
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Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı

15.03.2022 09:18

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştıBİTLİS Türkiye'de en çok kar yağışı alan ili olan Bitlis'te bu kış mevsimi yağan kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı.

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı

BİTLİS Türkiye'de en çok kar yağışı alan ili olan Bitlis'te bu kış mevsimi yağan kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı.

İlk karın 9 Aralık 2021 yılında etkili olduğu Bitlis'te mart ayı ile birlikte yağan kar miktarı 9 metreye yaklaştı. Bitlis'te kar kalınlığı son kar yağışının ardından 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldü. Aldığı kar miktarı nedeniyle karın başkenti olarak anılan Bitlis'te yoğun kar yağışı aralıksız sürüyor. Mart ayında da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Birçok araba kar altında kalırken, tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar çareyi kardan tüneller yapmakta buldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk karın 9 Aralık 2021 yılında yağdığı Bitlis'te mart ayı ile birlikte bu kış mevsimi yağan kar miktarının 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Karın başkenti olan Bitlis'te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Kar kalınlığı da insan boyunu aşmış. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.

Yağan karın hayvanlar ve bitkiler için su deposu olduğunu belirten Mehmet Ali Akarsu ise "Mart ayının ortasında olmamıza rağmen memleketimizde kar yağışı hala devam ediyor. Bu sene meteoroloji verilerine göre 8 metre kar yağmış durumda. Bu gidişle bahar biraz geç gelecek görünüyor. Bu yıl geçen seneye göre daha çok kar yağdı. Ama yağan kar hem doğa için hem hayvanlar için iyi bir su deposu oldu. Bitkilerin yetişmesi için de iyi bir fırsat" şeklinde konuştu.

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı
Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı
Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı

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Türkiye, Bitlis, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı - Son Dakika


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