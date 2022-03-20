Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti - Son Dakika
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Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti

20.03.2022 14:43

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti Türkiye'nin en çok kar yağdığı il olan Bitlis'te, bu sezon yağan kar miktarı 9 metreyi geçti.

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti

BİTLİS - Türkiye'nin en çok kar yağdığı il olan Bitlis'te, bu sezon yağan kar miktarı 9 metreyi geçti.

Her yıl aldığı kar miktarıyla rekor kıran Bitlis'e bu yıl yine rekor düzeyde kar yağışı gerçekleşti. Karın başkenti unvanını tescilleyen Bitlis'te, mart ayında bile yoğun kar yağışı devam ediyor. Meteorolojik verilere göre bu yılın toplamında 9 metre 3 santim kar yağışı alan Bitlis'te, son 24 saate 28 santim kar yağışı gerçekleşti. Sadece mart ayında 3 metre 48 santim kar yağışı alan Bitlis'te, deyim yerindeyse şehir kara gömülmüş durumda. Ev ve arabaların tamamen kar altında kaybolduğu şehirde, hayat zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kentteki yoğun kar yağışından nasibini alan yerlerden biri olan Tatvan'da da karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü devam ediyor. Son bir kaç gündür kar yağışının aralıksız devam ettiği ilçe, kara gömülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında seyrediyor. Cemrelerin bile teğet geçtiği ilçede, arabaları kara gömülen vatandaşlar ise bin bir zorlukla kar altındaki araçlarını çıkarmaya çalışıyor.

Öte yandan ilçe merkezinde vatandaşlar için çileye dönüşen kar yağışı, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü. Kar yağışının zaman zaman etkisini yitirmesini fırsat bilen çocuklar, Van Gölü Tatvan sahilinde kartopu oynayarak, gönüllerince eğlendiler.

Diğer yandan şehrin tamamen kara görülmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve zor günler geçiren kuşlar, elektrik direkleri ve tellere konarken, dronla havadan görüntülenen Tatvan ilçesindeki kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti
Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti
Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti

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Kaynak: İHA

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