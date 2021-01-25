"Kar kaplanları" zorlu coğrafyada karlı yolları açıyor - Son Dakika

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmak amacıyla zorlu coğrafyaya rağmen kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.

Gece gündüz demeden karla mücadele eden ekipler, dondurucu soğuğa rağmen vatandaşların mağdur olmaması için kar kalınlığının yer yer 3,5 metreyi bulduğu bölgelerde çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Çığ tehlikesi bulunan dağların dik yamaçları ile yüksek rakımlı sarp kayalıkların bulunduğu yollarda iş makineleriyle yollardaki karları temizleyen "kar kaplanları", hasta ve yollarda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani ile merkeze bağlı Tabanözü köyü yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Karla mücadele ekiplerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür eden Avkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ilçede 9 şantiye, 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Avkan, ekiplerin, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Bitlis, Türkiye'nin en fazla kar alan kentlerinden biri. Son günlerde etkili olan yağışlar da bunu ortaya koydu. Karı bereket olarak görüyoruz. Bize maliyeti, zahmeti ve külfeti var ama bunu mazeret göstermiyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor. 3 gündür evine gitmeyen, 24 saat araçta çalışan personelimiz var. Onlara teşekkür ediyoruz."

Kar ve tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığını, bazı yolları birkaç kez açmak zorunda kaldıklarını anlatan Avkan, kış şartlarının ağır olması ve sarp araziden dolayı karla mücadele çalışmalarının zor koşullarda yürütüldüğünü vurguladı.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgelere zaman zaman çığ düştüğünü ifade eden Avkan, şunları kaydetti:

"İki çığ arasında kalan ekiplerimiz oldu. Zorlu coğrafyada ekiplerimiz çalışıyor. Sağlık ekipleriyle koordineli hareket ediyoruz, gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizi o bölgeye yönlendiriyoruz. 112'ye bazen asılsız ihbar yapılıyor. Bu, bizim ve 112'nin çalışmalarını aksatıyor. Gerçek hastaların olduğu köylere ulaşmamızı engelliyor. Vatandaşlarımız mağdur oluyor. Tespit ettiğimiz asılsız ihbarları adli mercilere iletiyoruz."