Bitlis'te kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Bitlis'te kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

10.03.2022 21:31
Bitlis'te kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.


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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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