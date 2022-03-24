Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı

24.03.2022 15:23
Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı

Bitlis'te çatısında biriken karın düşmesiyle girişi kapanan tek katlı evlerinde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bitlis'te çatısında biriken karın düşmesiyle girişi kapanan tek katlı evlerinde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler karla kaplandı.

Mahallede tek katlı bir evin çatısında biriken karların düşmesiyle kapıları kapanan ve dışarı çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine, mahalleye giden Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapının önünde biriken karları küreklerle temizleyerek içeride mahsur kalan ailenin dışarı çıkmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, çocuklarıyla evlerinde mahsur kalan kadının araması üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

Olcay, "Ev tamamen karın altında kalmıştı. Ekiplerimiz de kürekle müdahale ederek evin girişini açarak içeride mahsur kalan aile kurtarıldı. Ailenin sağlık durumu iyi ve herhangi bir sıkıntıları yoktu. Evini girişini açtıktan sonra kardan merdiven yaptık." ifadelerini kullandı.

Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı
Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı
Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı
Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı

YORUMLAR
500
Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
15:01 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın eski sevgilisi merhum Ata için yaptığı yorum pes dedirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement