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Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı

04.02.2022 19:12
Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
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Hizan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü; kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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