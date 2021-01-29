Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR'lar, ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR'lar, ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR'lar, ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı

29.01.2021 22:53

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis- Baykan yolunda birçok TIR, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ve Belediye'ye bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Bitlis- Baykan yolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışı nedeniye TIR'ların da bulunduğu bir çok araç yolda kaldı.Yoldan çıkıp kara saplanan TIR'lar, trafikte aksamalara yol açtı. Araçlar, yol açmaya gelen karayolları ve belediye ekiplerince çıkarıldı. İl merkezinde karayolları ve belediye ekipleri aralıksız çalışırken, köylerde ise İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir mücadele yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri, Bitlis'de kar yağının gece boyu süreceğini, yola çıkan sürücülerin çığ ve don tehlikesine karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA
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