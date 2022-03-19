BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI - Son Dakika
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BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

19.03.2022 15:24

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köye ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışıyor.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü. Kar nedeniyle kentte 50 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede, 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalar sürüyor.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde, halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının gelecek hafta da aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerin de dikkatli olmalarını istedi. (DHA)

BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI 50 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI - Son Dakika
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