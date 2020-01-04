Bitlis'te kar yağışı 70 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kar yağışı 70 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Bitlis'te kar yağışı 70 köy yolunu ulaşıma kapattı

7 saat önce

Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı iyice etkisini gösterirken 70 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kar yağışı 70 köy yolunu ulaşıma kapattı, System.String[]

Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı iyice etkisini gösterirken 70 köy yolu da ulaşıma kapandı.


Kar yağışı nedeniyle Bitlis Belediyesi hem iş makinesi hemde insan gücüyle karla mücadelesini sürdürüyor. İş makineleri ara artelleri, insanlar ise merdivenlerde çalışmalarını devam ettirirken, İl Özel İdaresi ise köylerde kapanan 70 köy yolunu açmak için aralıksız çalışıyor. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise bir metre olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini de bildirdi.


Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları da bildirildi.


Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise, karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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