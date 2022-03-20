BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, 248 YOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, 248 YOL ULAŞIMA KAPANDI

20.03.2022 12:57

BİTLİS'te günlerdir aralıklarla yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

BİTLİS'te günlerdir aralıklarla yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Evler ve araçların kara gömüldüğü kentte, 248 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Bitlis'te aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçların kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu araçlarını çıkarttı. Kar kalınlığının her geçen gün arttığı kentte, sadece Mart ayında 3,5 metre kar yağdı. Meteoroloji yetkilileri bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının ise 9,03 metre olduğunu açıkladı. Devam eden kar yağışıyla birlikte 248 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Belediye ekipleri ise kent merkezindeki 13 mahallede 40 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta içi de aralıklarla devam edeceğini, eğimi fazla olan bölgelerde vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.

BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, 248 YOL ULAŞIMA KAPANDI
BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, 248 YOL ULAŞIMA KAPANDI
BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, 248 YOL ULAŞIMA KAPANDI

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Meteoroloji, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, 248 YOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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