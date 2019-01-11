Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kar Yağışı Durdu; Sis ve Soğuk Etkili

Bitlis'te Kar Yağışı Durdu; Sis ve Soğuk Etkili

1 saat önce

Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bitlis'te Kar Yağışı Durdu; Sis ve Soğuk Etkili, System.String[]
Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.   

Bitlis'te 4 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kalınlığı 1 metreyi bulan kar, eğitimi aksatırken, 297 köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra ise soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tutu. Soğuk hava Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahava bölgesinde de yoğun bir sise neden oldu. Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. 

Yetkililer, görüş mesafesi zaman zaman 3 metrenin altına düştüğü bölgede kazaların yaşanmaması için tedbir alındığını belirtirken, kapalı olan köy yollarnın da açıldığını söyledi. 297 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bitlis'te 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmaların sürdürüldüğü, 220 köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Kar, Bitlis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:45:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kar Yağışı Durdu; Sis ve Soğuk Etkili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]