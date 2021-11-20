Bitlis'te kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Bitlis'te etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kent merkezi ve Rahva Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk kar yağışıyla park halindeki araçlar ve ağaçların üzeri karla kaplandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice azaldığı Rahva Bölgesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Aracının üzerini temizleyen Vedat Kurtulmuş, AA muhabirine, kurak geçen yazın ardından mevsimin ilk yağışlarının düştüğünü söyledi.

Kurtulmuş, "Kar yağışı aniden bastırdı. İyi de kar yağdı. Kar berekettir. Mutluyuz sevinçliyiz. Bitlis kar memleketi." dedi.

Enes Kızıltaş ise "Bitlis'te beklenen kar geldi. Kent beyaza büründü, çok mutluyuz, güzel oldu. Kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Biz de fotoğraf çekiyoruz." diye konuştu.