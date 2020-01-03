Bitlis'te kar yağışı etkisini artırıyor - Son Dakika
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Bitlis'te kar yağışı etkisini artırıyor

6 saat önce

Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı etkisini iyice artırırken 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kar yağışı etkisini artırıyor, System.String[]

Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı etkisini iyice artırırken 162 köy yolu ulaşıma kapandı.


Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 162 köy yolu ulaşıma kapandı. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler adeta kara gömülürken hayat durma noktasına geldi. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise bir metre olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.


Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 162 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Açıklamada, 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğü bildirildi.


Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Bitlis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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