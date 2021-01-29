Polis ekipleri, yük taşımacılığı yapan tırları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis'in Rahva mevkisinde ve Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde yüze yakın araç yolda kaldı.

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu - Son Dakika

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