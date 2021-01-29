Bitlis'te kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu - Son Dakika

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis'in Rahva mevkisinde ve Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde yüze yakın araç yolda kaldı.
Polis ekipleri, yük taşımacılığı yapan tırları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletti.
Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle polis ekipleri, kontrollü şekilde yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, yolda kara saplanan araçları da kurtardı.
Kaynak: AA
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