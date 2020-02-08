Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
6 saat önce
Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan- Van, Bitlis- Mutki, Hizan- Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi- Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi. - BİTLİS
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