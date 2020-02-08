Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan- Van, Bitlis- Mutki, Hizan- Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi- Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi. - BİTLİS