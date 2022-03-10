Bitlis'te kar yeniden etkisini gösterdi, okullar 1 gün daha tatil edildi - Son Dakika

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde soğuk havanın etkisiyle kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli olacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde her tür resmi/özel okullarımızda 11 Mart Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS