Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı - Son Dakika

Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı

18 dakika önce

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya verildi.

Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı, System.String[]

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'te yolda kalan vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Kızılay ekiplerinin yardım ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde yolda kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekiplerinin yetiştiği kaydedilen açıklamada, "Valiliğin talimatıyla araçlarında mahsur kalan vatandaşlara, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Yardımdan memnun kalan vatandaşlar, daha sonra yollarına devam etti." ifadelerine yer verildi.

Zincirsiz ağır vasıta araçların da kardan dolayı trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar sebebiyle Bitlis- Baykan, Bitlis- Ahlat, Bitlis- Muş, Tatvan- Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi, yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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