Bitlis'te "Karadeniz Rüzgarı" Esti

Bitlis
'in Mutki
ilçesinde vatandaşlara bir ton hamsi dağıtıldı. Kaymakamlık
tarafından Kiler
Caddesi'nde yapımı tamamlanan "Kitap Sokağı"nın açılışı için tören düzenlendi.
Törenin ardından vatandaşlara bir ton hamsinin dağıtıldığı şenlik düzenlendi, Karadeniz
ve Bitlis halk oyunları gösterisi sunuldu.
Vatandaşlar büyük kazanlarda pişirilen hamsiden yiyebilmek için kuyruk oluşturdu.
Kar yağışına rağmen caddede toplanan vatandaşlar davul zurna ve kemençe eşliğinde eğlendi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan
Şahin, şenlikte yaptığı konuşmada, "Kitap Sokağı"nın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasının önemine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz katılacakları bilgi yarışmalarında ve sınavlarda karşılarına çıkacak sorularda, bu sokaktan geçerken okudukları kitaplardan yardım alacaklar. Kitap Sokağı'nı herkesin buradaki kitapları görüp okuması temennisiyle açtık. Bunu yaparken aynı zamanda Karadenizli olmam vesilesiyle doğuyla batı arasındaki kardeşliğe vurgu yapmak için bir ton hamsi aldık. Yağışlı havaya rağmen katılan herkese teşekkür ederim."
Açılışa Bitlis Vali Yardımcıları Tekin Erdemir
ve Tamer Kılıç, Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, Hizan
Kaymakamı Bülent Hamitoğlu
, Adilcevaz
Kaymakamı Arif Karaman
, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum müdürleri, STK
ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.