Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Karadeniz Rüzgarı" Esti

Bitlis'te "Karadeniz Rüzgarı" Esti

59 dakika önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde vatandaşlara bir ton hamsi dağıtıldı.

Bitlis'te
Bitlis'in Mutki ilçesinde vatandaşlara bir ton hamsi dağıtıldı.

Kaymakamlık tarafından Kiler Caddesi'nde yapımı tamamlanan "Kitap Sokağı"nın açılışı için tören düzenlendi.

Törenin ardından vatandaşlara bir ton hamsinin dağıtıldığı şenlik düzenlendi, Karadeniz ve Bitlis halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vatandaşlar büyük kazanlarda pişirilen hamsiden yiyebilmek için kuyruk oluşturdu.

Kar yağışına rağmen caddede toplanan vatandaşlar davul zurna ve kemençe eşliğinde eğlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, şenlikte yaptığı konuşmada, "Kitap Sokağı"nın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasının önemine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz katılacakları bilgi yarışmalarında ve sınavlarda karşılarına çıkacak sorularda, bu sokaktan geçerken okudukları kitaplardan yardım alacaklar. Kitap Sokağı'nı herkesin buradaki kitapları görüp okuması temennisiyle açtık. Bunu yaparken aynı zamanda Karadenizli olmam vesilesiyle doğuyla batı arasındaki kardeşliğe vurgu yapmak için bir ton hamsi aldık. Yağışlı havaya rağmen katılan herkese teşekkür ederim."

Açılışa Bitlis Vali Yardımcıları Tekin Erdemir ve Tamer Kılıç, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Karadeniz, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Son Dakika! ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yöneldi Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:48:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Karadeniz Rüzgarı" Esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]