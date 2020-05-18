Bitlis'te karantina kararları - Son Dakika

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, bazı yerlerde karantina kararı kaldırılırken, bazı yerlerde ise uzatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, "Arıdağ Köyü'nün 18.05.2020 tarih ve 20: 00 saati itibariyle karantinanın kaldırılmasına ve köyün giriş/çıkışlarının açılmasına, Tatvan İlçesine bağlı 300 Evler Havaalanı Cad. Küçük Konutlar No: 80 adresinde bulunan apartmanın 18.05.2020 tarih ve 20.00 saati itibariyle karantinanın kaldırılmasına ve apartmanın giriş/çıkışlarının açılmasına, Tatvan İlçesine bağlı Hidayet Mahallesi Süleyman Kara Caddesi 6. Sokak Bahar Apartmanın 18.05.2020 tarih ve 20.00 saati itibariyle karantinanın kaldırılmasına ve apartmanın giriş/çıkışlarının açılmasına, Yolalan Belde Merkezi ve Yolalan, Boztepe, Çınarbaşı, Düz, Kale, Konaç, Pınarbaşı ve Yeni Mahallelerinde uygulanmakta olan kısıtlama/karantinanın 18.05.2020 tarih 20.00 saati itibariyle kaldırılmasına ve Belde Merkezi ile belirtilen mahallelerin giriş/çıkışlarının açılmasına, ayrıca merkeze bağlı Yolalan Beldesinin Üçkardeş Mahallesinin geçici süreyle kısıtlama/karantina halinin devamına ve ikinci bir duyuruya kadar Mahalleye giriş/çıkışların kapalı tutulmasına, Yolalan Beldesi Üçkardeş mahallesinde görev devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetleri ve Sağlık Kurum/Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS