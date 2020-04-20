Bitlis'te karantina uygulanan belde sakinlere yardım - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde 470 aileye yardımda bulunuldu.

Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Soyal Destek Gruplarınca, şu ana kadar 142 ailenin gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığı beldede, 1000'er liralık nakdi destek ödemeleri de hak sahiplerine teslim edildi.

Her türlü ihtiyaçları ekiplerce karşılanan beldede ailelere dağıtılmak üzere gıdadan oluşan yardım kolileri hazırlandı.

Koliler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar'ın da katıldığı çalışmayla evlere götürülerek ailelere teslim edildi.