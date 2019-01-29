Bitlis'te Karbonmonoksit Uyarısı

Bitlis Sağlık Müdürlüğünden, karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınacak önlemler hakkında uyarıda bulunuldu.

Bitlis Sağlık Müdürlüğünden, karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınacak önlemler hakkında uyarıda bulunuldu.



Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden kış aylarında soba, baca ve şofben zehirlenmeleri yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir."

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