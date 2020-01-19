Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı

6 saat önce

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı, System.String[]

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte dün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle kent genelinde 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarını yürütürken, karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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